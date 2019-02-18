Demet Akalın'a büyük şok! Demet Akalın yaşadığı olayı böyle anlattı...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın'a büyük şok! Demet Akalın yaşadığı tatsız olayı sosyal medya üzerinden paylaştı. Demet Akalın'ın eski çalışanı Demet Akalın'ın evine girmeye çalışırken yakalandı. İşte Demet Akalın'ın yaşadığı tatsız olayla ilgili ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 18.2.2019 11:17Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 11:22
Şarkıcı Demet Akalın'ın villasına hırsız girdi. Akalın'ın ziynet eşyalarını çalan hırsızlar site güvenliği tarafından yakalandı. Hırsızların daha önce Demet Akalın'ın evinde çalıştığı ortaya çıktı.