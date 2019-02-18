Savaş mağduru kadınlar ile el ele

BUGÜN NELER OLDU

İngıltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, bu yılki Londra Moda Haftası kapsamında Umudun Hikayesi adlı 2019 sonbahar-kış koleksiyonunu görücüye çıkardı. Yeni koleksiyonunda sığınmacı kadınların yaşadıklarından ilham alan tasarımcı, umudun hikayesini kıyafetlerine yansıttı. Kartal; koleksiyonda yer alan her bir parçayı, yara izlerini sanata dönüştüren savaş mağduru Suriyeli kadın sığınmacılarla birlikte işledi. Defile öncesi, Suriyeli sığınmacıların yaşadıklarını, Türkiye'deki hayatlarını ve İstanbul'daki atölyelerde tasarımlarını satarak geçinen savaş mağdurlarının hikayelerini konu alan özel kısa film gösterildi.