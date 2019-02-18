Seda Sayan: Etli ekmek istedim lahmacun geldi

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde üst üste verdiği iki konserle sevenleriyle buluştu. Önce Konya Dedeman Hotel'de 332 Plus organizasyonuyla sahneye çıkan Sayan, ertesi gün ise şarkılarını Kıbrıslılar için söyledi. Konya konserinde hayranlarıyla sık sık diyalog kuran Sayan, selfie çekmek isteyen hiçbir seyirciyi de kırmadı. Ünlü sanatçı, sahnede yaptığı etli ekmek esprisi ile geceye damga vurdu. Konya'dan etli ekmek yemeden gitmek istemediğini söyleyen Sayan, "Etli ekmek istedim, bilin bakalım önüme ne geldi; Tatlıses'ten lahmacun" diyerek salonu kahkahaya boğdu.SEDA Sayan, önceki akşam sahneye çıktığı Kıbrıs The Savoy Casino'da Raşit Bağzıbağlı imzalı kostümle göz doldurdu. Swarowski taşlardan ve kristallerden oluşan kıyafetiyle 2019'un modasının da hakkını veren Sayan, hayranlarının masalarına giderek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.