Tatlıses’ten çelenk sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde unutulmaz bir konsere imza attı. Enerjisiyle sahnede muhteşem bir müzik ve dans ziyafeti veren Can, kendi klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş'tan Orhan Gencebay'a dek pek çok ustanın parçalarını okumayı ihmal etmedi. Konserine 'Senden Başka Kimsem Yok' şarkısıyla başlayan sanatçı "Asıl buradan yani sahneden sizi çekmek lazım, bu kadar güzellik olabilir mi? Sayenizde 'Senden Başka Kimsem Yok' milyonları aştı" diyerek kendisini dinlemeye gidenlere teşekkür etti. Can'a İbrahim Tatlıses, beyaz güllerden bir çelenk gönderdi.