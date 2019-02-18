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Tatlıses’ten çelenk sürprizi

Giriş Tarihi: 18.2.2019
Tatlıses’ten çelenk sürprizi
Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde unutulmaz bir konsere imza attı. Enerjisiyle sahnede muhteşem bir müzik ve dans ziyafeti veren Can, kendi klasikleşmiş şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş'tan Orhan Gencebay'a dek pek çok ustanın parçalarını okumayı ihmal etmedi. Konserine 'Senden Başka Kimsem Yok' şarkısıyla başlayan sanatçı "Asıl buradan yani sahneden sizi çekmek lazım, bu kadar güzellik olabilir mi? Sayenizde 'Senden Başka Kimsem Yok' milyonları aştı" diyerek kendisini dinlemeye gidenlere teşekkür etti. Can'a İbrahim Tatlıses, beyaz güllerden bir çelenk gönderdi.
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Tatlıses’ten çelenk sürprizi
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