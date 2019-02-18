‘Yılmaz Erdoğan beni de şaşırttı’

BUGÜN NELER OLDU

Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, önceki akşam İstinye Park'ta görüntülendi. Baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü komedyen, Yılmaz Erdoğan'ın filmi 'Organize İşler: Sazan Sarmalı'nın Netflix'te yayınlanması hakkında konuştu. Yılmaz, vizyona iki hafta önce giren filmin satılmasıyla ilgili "Benim de haberim yoktu, şaşırdım" dedi. Kendisinin benzer bir düşüncesi olmadığını da söyleyen Yılmaz, "Benimkiler sinemada gösterime girecek" dedikten sonra sevgilisiyle arabasına yöneldi. Yılmaz, 1.5 milyon lira değerindeki S500 Maybach aracı ile de ilk kez görüntülendi.