‘AVM konserlerinde biz bize gibiyiz’

BUGÜN NELER OLDU

Popçu Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Kartal İstMarina AVM'de konser verdi. Programına sevilen parçalarından 'Cevapsız Çınlama'yla başlayan Tilki; dansları ve sahne şovlarıyla binlerce kişiyi coşturdu. Tilki, 7'den 70'e her yaş grubundan seyircinin katıldığı konserde, enerjisiyle sevenlerine güzel bir gün yaşattı. 'O Sen Olsan Bari' isimli parçanın YouTube listelerinde dünyada en çok dinlenen 30'uncu şarkı olduğuna dikkat çeken Tilki, "Hepiniz beni aynı anda sevip aynı anda içimdeki olgunluğu hissedip bana 'Aleyna baba' dediniz. Size minnet borçluyum" diye konuştu. AVM konserlerini çok sevdiğini belirten genç şarkıcı, "Biz bize oluyoruz, o yüzden çok samimi buluyorum" dedi.