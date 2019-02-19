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'in "dini değerleri aşağılama" davasında karar

Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu Laçin'in beraatine karar verildi

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 11:57
Berna Laçin'in dini değerleri aşağılama davasında karar

Oyuncu Berna Laçin, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Berna Laçin katılmazken, avukatı hazır bulundu. Söz verilen sanık Laçin'in avukatı Bekir Sinan Akboğa, yazılı savunmalarını sunduklarını belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.Davayı karara bağlayan hakim, sanık Berna Laçin'in üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

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Berna Laçin'in "dini değerleri aşağılama" davasında karar
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