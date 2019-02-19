Demet Akalın yaşadığı şoku böyle anlattı! Demet Akalın'ın evine giren hırsız...
Demet Akalın yaşadığı şoku anlattı! Demet Akalın’ın eski çalışanının hırsızlık planı aksiyon filmlerini aratmadı. Demet Akalın’ın evine gizlice giren ve bir çanta dolusu para ve takıyı aldıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan eski çalışanının planı şoke etti. İşte Demet Akalın’ın yaşadığı büyük olayla ilgili ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 19.2.2019 10:19Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:21
Geçen yıl eski eşi Okan Kurt'un borcu yüzünden villasına haciz gelen Demet Akalın, şimdi de hırsız şoku yaşadı. Popçu, eski çalışanının aksiyon filmlerini aratmayacak bir planla villasına girdiğini açıkladı.