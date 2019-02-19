Pıstlerde hafta sonu kar keyfi

BUGÜN NELER OLDU

BOLU Kartalkaya, kışa tam hız devam ediyor. Genç işadamlarından Taner Aksoy ve Saruhan Tan, aileleriyle birlikte Kartalkaya'da tatilin tadını çıkarttı. Volkan Atik, eşi ve çocuklarıyla Drop Lounge'ta yemek yiyerek güzel havanın tadını çıkardı. Şeyma Subaşı da kızı Melisa ile hafta sonu tatilini bol bol kayak yaparak geçirdi. Akşam saatlerinde Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort'te Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya'ya doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü partisine katılanlar arasında; Azade-Alican Özsoy, Duygu-Gürhan Çarmıklı, Alpin-Hikmet Albayrak ve İsmet Öztanık gibi isimler vardı.