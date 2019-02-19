Sibel Tüzün’den eski eşine yeni dava

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Dört yıl birlikte olduğu Ender Balcı ile altı aylık evliliğini 30 Aralık 2016'da Mudanya'da bitiren Sibel Tüzün, kendisine şantaj yaptığını ve ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek eski eşine uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak Tüzün; eski eşinin, yasaklara uymayarak kendisine mesaj atmaya devam ettiği gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Mesajları delil olarak sunan şarkıcının ihbarı sonrası Balcı hakkında 'tehdit, hakaret, şantaj ve huzur bozma' suçundan dava açılmıştı. Balcı, 21 ay 29 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.Bu gelişme sonrası Balcı, çocuklarının nafakası nedeniyle yeniden mahkemeye başvurarak 1000 liralık iştirak nafakasının 500 liraya düşürülmesi ve yarı oranında karşıladığı eğitim masraflarının kaldırılması için dava açtı. Karşı dava açan Tüzün, prodüktör olan Balcı'nın maddi durumunun kötü olmadığını belirtti. Tüzün, ödenmeyen nafakalar için eski eşi hakkında icra takibi başlattı. İkili arasındaki yargı süreci devam ederken Balcı, geçtiğimiz aylarda sosyal medyada 'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını başka adamlarla aldatıp çocuklarını babasız bırakan kadınlara saygı duyulmaz' diye bir yazı paylaştı. Mesaj sonrası yeniden savcılığa başvuran Tüzün, eşinin cezalandırılmasını istedi.SIBEL Tüzün'ün şikayeti sonrası ifadesi alınan Ender Balcı, mesajında hakaret kastının olmadığını söyledi. Dosya, Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Ancak Tüzün, eski eşini affetmedi. Soruşturma sonunda Balcı hakkında, hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.