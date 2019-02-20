6 aydır kaçırılan çocuğuna 24 saatte Esra Erol’da kavuştu

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Özlem Türkol, 2018'in Mart ayında göğüs kanseri olduğunu, 20 kür kemoterapi almak için İzmir'e gittiğini ve bu sebeple çocuğu babasının aldığını, döndüğünde ise çocuğunu alamadığını, velayetin kendisinde olmasına rağmen 6 aydır çocuğuna kavuşamadığını söyledi. "Ben fakirim o zengin. 3 çocuğumu ben toprağa verdim. 2 çocuğum öldü benim. Kanser hastası oldum." Dedi.

1 YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Esra Erol "anne 1 yıldır kanser tedavisi görüyor, Kemoterapi sürecinde çocuğu babasına veriyor. Anne baba arasında farklı bir husumet var ve çocuğun menfaati değil hırs ve intikamla dolu olaylar yaşanıyor. Tabi ki baba da çocuğunu görecek" dedi. Esra Erol'un yayını Aydın – Bozdoğan Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ihbar kabul edildi ve Elif Su savcılık talimatıyla kolluk kuvvetleri ile Mehmet Menderes'ten alınarak annesine teslim edilmek üzere Aydın çocuk esirgeme kurumuna bırakıldı. Dün akşam saatlerinde Esra Erol ekibi ile beraber 5 yaşındaki Elif Su anne Özlem Türkal'a canlı yayında teslim edildi.

ANNEDEN ESRA EROL'A TEŞEKKÜR...

Kızı Elif Su'ya kavuşan anne özlem Türkol, Esra Erol'a "Allah senden razı olsun, beni kızıma kavuşturdun. Çok teşekkür ederim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.