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Aslıhan Turan: Arda’nın parası pulu beni ilgilendirmez

Aslıhan Turan, Şamdan Plus’a verdiği röportajda ‘Arda Turan’la parası için evlendi’ iddialarına son noktayı koydu: Ben, yediği önünde yemediği arkasında bir çocukluk geçirdim. Amerika’da ve Londra’da yaşadım. Bazı şeyleri çok önceden gördüm. Arda’nın parası hiçbir zaman beni ilgilendirmedi. Bizi birbirimize bağlayan tek şey aşk ve tutku.

Giriş Tarihi: 20.2.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 09:57
Aslıhan Turan: Arda’nın parası pulu beni ilgilendirmez

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, evlendikten sonra ilk röportajını Şamdan Plus'a verdi. Oğulları Hamza Arda'nın doğumundan eğitimine kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapan Turan, Arda-Berkay kavgasıyla ilgiliyle de suskunluğunu bozdu.
- Oğlumuzla birlikte hayatımız değişti. Anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Bu duygunun ne olduğunu iliklerime kadar hissettiğim bir mutluluk yaşıyorum. Arda da, idmandan gelir gelmez hemen oğluna koşar. Kamptayken 15 dakikada bir Facetime araması yapan bir babamız var.

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Aslıhan Turan: Arda’nın parası pulu beni ilgilendirmez
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