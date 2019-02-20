Asu Taşkıranoğlu'nu bir ay rahatsız etmeyecekler

HAKARET VE İFTİRA İDDİASI

Kıbrıs'ta 6 yıl önce gerçekleştirilen ve 33 ülkenin modellerinin katıldığı 'Miss Fashion TV' yarışmasında 63 ülkenin oylarıyla dünya üçüncüsü olan Melissa Alagöz ile oyuncu Asu Ezgi Taşkıranoğlu davalık oldu. İstanbul Aile Mahkemesi'ne korunma talepli verilen dilekçeye göre Taşkıranoğlu, kısa bir süre önce bir arkadaşının aracılığıyla Melissa Alagöz'le tanıştı. Tanışmalarının ardından taraflar sıkça görüşmeye başladı. Arkadaşlıkları ve dostlukları ilerleyen taraflar arasında bir samimiyet doğdu. Asu Ezgi Taşkıranoğlu birkaç gece arkadaşı Melissa Alagöz'ün evinde de kaldı. İddiaya göre Alagöz, evinde misafir ettiği Taşkıranoğlu'na daha sonra hakikate aykırı suç isnadı ile hakaret ve iftirada bulundu. Melissa Alagöz whatsapptan ve cep telefonundan Taşkıranoğlu'na yönelik küçük düşürücü ifadeler kullandı. Alagöz ayrıca sosyal medya hesabından da Taşkıranoğlu hakkında hakaret ve iftira içerikli paylaşımlarda bulundu.

MAHKEME 1 AY TEDBİR KARARI VERDİ

Melissa Alagöz'ün arkadaşı Büşra Aslan da Taşkıranoğlu'na aynı şekilde hakaret içerikli mesajlar paylaştı. 'Karadayı' dizisinde oynadığını ve başka projelerde rol almak için anlaşma yapmak üzere olduğu bugünlerde Melisa Alagöz ve Büşra Aslan'ın hakaretlerine maruz kaldığını iddia eden Asu Ezgi Taşkıranoğlu'nun avukatı, " Karşı tarafın gerçeğe aykırı, yalan ve iftiradan ibaret suç isnatları nedeniyle 6 ay süreyle korunma kararı verilmesini istiyoruz" dedi. Talebi değerlendiren mahkeme, Melissa Alagöz ile Büşra Aslan'ın 1 ay süreyle Asu Ezgi Taşkıranoğlu'na şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme karara aykırı davranmaları durumunda Alagöz ile Aslan'ın 3 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.