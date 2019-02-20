Çılgın Sedat 'Yaşamayan kimse anlamaz'

Çılgın Sedat olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu’nun, Serebral Palsi hastası oğlu Siraç için yardım gecesi düzenlendi. Çılgın Sedat, Demet Akalın, Seda Sayan ve İbrahim Tatlıses’e ait eşyaların açık arttırma ile satıldığı geceyle ilgili şunları söyledi: “Çok güzel bir gece düzenlendi oğlum için Allah razı olsun. Gelen baş tacı gelmeyen de Allah razı olsun. Seda Sayan sahnede en son giydiği elbiseyi verdi. İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney’den kalma kaşkolunu verdi. Farklı muhabbetlere herkes koşuyor. Gündem çok yoğun değil ya, olunca bizim peşimizden koşacaklar demek ki. Onlardan gelecek dostluk Allah’tan gelsin. Yaşamayan kimse bunu anlayamaz. Demet de bir şey hazırlamış. O da gönderdi.”
Giriş Tarihi: 20.2.2019 11:02Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 11:05