Haberler > Günaydın Haberleri > Çılgın Sedat 'Yaşamayan kimse anlamaz'

'Yaşamayan kimse anlamaz'

olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu’nun, hastası oğlu için yardım gecesi düzenlendi. Çılgın Sedat, Demet Akalın, Seda Sayan ve İbrahim Tatlıses’e ait eşyaların açık arttırma ile satıldığı geceyle ilgili şunları söyledi: “Çok güzel bir gece düzenlendi oğlum için Allah razı olsun. Gelen baş tacı gelmeyen de Allah razı olsun. Seda Sayan sahnede en son giydiği elbiseyi verdi. İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney’den kalma kaşkolunu verdi. Farklı muhabbetlere herkes koşuyor. Gündem çok yoğun değil ya, olunca bizim peşimizden koşacaklar demek ki. Onlardan gelecek dostluk Allah’tan gelsin. Yaşamayan kimse bunu anlayamaz. Demet de bir şey hazırlamış. O da gönderdi.”

Giriş Tarihi: 20.2.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 11:05
Çılgın Sedat 'Yaşamayan kimse anlamaz'

olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu'nun, hastası oğlu için yardım gecesi düzenlendi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çılgın Sedat 'Yaşamayan kimse anlamaz'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN