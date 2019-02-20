Otizmli çocuklara destek oldular

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Sosyal sorumluluk projelerinin odağına fırsat eşitliğini koyan ve Türkiye'nin geleceğine değer katma hedefiyle yola çıkan Turkcell, Engel Tanımayanlar çatısı altında önemli bir adım daha atıyor.Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirdiği İçimdeki Hazine projesi, okullara kurulan özel sınıflar ve ücretsiz dijital uygulama ile Türkiye'nin dört bir yanındaki otizmli çocukların eğitimine destek olmayı hedefliyor.Dezavantajlı bireylere ve topluma yatırım odaklı kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütme hedefiyle çalışmalarını hızlandıran Turkcell, otizmli çocukların eğitim ihtiyacına dikkat çekmek için Tohum Otizm Vakfı önderliğinde bir farkındalık filmi de hazırladı.Tiyatro ve sinema dünyasının ünlü isimleri; Ali Poyrazoğlu, Bade İşçil, Emre Karayel, Kıvanç Kasabalı, Pelin Karahan ve Sedef Avcı da bu filmde rol alarak, otizmli çocukların eğitime çok önemli bir destek sağladı.