Şenol İpek 'Laf edenin dili kesilir' dedi 4 bin 500 lira ceza yedi

Lerzan Mutlu'ya üç yıl önce whatsapp'tan 'pislik kadın, namus hainliğinin bedeli ödenecektir, namusuma laf edenin dili kesilir' gibi mesajlar yazdığı iddiasıyla yargılanan oyuncu Şenol İpek'e hakaret suçundan 1500 lira, tehdit suçundan ise 5 ay hapis cezası verildi. Hapis cezasını 3 bin lira para cezasına çeviren mahkeme, Şenol İpek'in toplamda 4 bin 500 lira para cezası ödemesine hükmetti. Mahkeme para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirmedi.

HAKARET VE TEHDİT MESAJLARI

Sunucu Bircan Bali'den boşanan oyuncu Şenol İpek, Lerzan Mutlu'ya hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 4 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı. İddianameye göre ve Lerzan Mutlu'nun şikayet dilekçesine göre eski bir manken olan oyuncu Şenol İpek 22 Temmuz 2016 tarihinde 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları arasında yer alan müşteki Lerzan Mutlu'ya whatsapp uygulamasından hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdi. İpek ayrıca Mutlu'ya bir ses kaydı da gönderdi. Şenol İpek bununla da yetinmeyip instagramdan hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Lerzan Mutlu whatsapp mesajları ile ses kaydını delil olarak savcılığa sundu. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, geçen yıl sanık Şenol İpek hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 4 yıla kadar dava açtı. İddianamede Şenol İpek'in whatsapp'tan, "..pislik kadın, namus hainliğinin bedeli ödenecektir, ben namusuma laf söyleyeni adamsa kadınsa s..., namus hainliğinin bedelini ödeyeceksin, namusuma laf edenin dili kesilir" şeklinde müşteki Lerzan Mutlu'ya hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yazdığı anlatıldı.

MESAJLARIN BİR KISMINI BEN YAZDIM

İstanbul 4.Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Şenol İpek, "Şikayetçi ile 20 yıllık bir arkadaşlığımız vardır. Ben o tarihlerde evliydim. Eski eşim ile şikayetçi televizyonda bir program yaptılar. Aralarında bir husumet oldu. Bu yüzden şikayetçi ile aramızda bazı yazışmalar oldu. Bu mesajların bir kısmını ben gönderdim. Ancak kendisine hakaret ve tehdit içeren mesajlar göndermedim. Eski eşim de benim telefonumu kullanıyordu. Hatta benim yanımda iken eski eşim Bircan Bali, müştekiye benim cep telefonumdan bazı mesajlar gönderdi. Müştekiyle bir husumetim yoktur. Uzlaşmak isterim. Müşteki o dönem benim evli olduğum zaman evli olduğum eski eşimin beni aldattı yönünde ve aldattığı kişinin ismini de belirterek sosyal medyadan paylaşımlar yapmıştı. Bu yüzden aramızda sorunlar oldu" dedi.

PARA CEZASI ERTELENMEDİ

Davanın önceki gün görülen karar duruşmasına müşteki Lerzan Mutlu'nun avukatı Hızır Barbaros Bursalıoğlu ile sanık Şenol İpek'in avukatı katıldı. Avukat Bursalıoğlu, 'Şikayetimiz sürüyor' dedi. Sanık Şenol İpek'in avukatı da davaya konu mesajların eski eşi tarafından yazıldığını iddia etti. Kararını açıklayan mahkeme, hakaret suçundan sanık Şenol İpek'e 75 gün adli para cezası karşılığı 1500 lira para cezası verdi. Şenol İpek tehdit suçundan ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 5 aylık hapis cezasını da 3 bin lira para cezasına çevirdi. Mahkeme tehdit ve hakaret suçundan toplam 4 bin 500 lira para cezasına çarptırılan Şenol İpek hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı vermedi.