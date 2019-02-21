‘Hedefim 35’ime geldiğimde dört kız babası olmaktı’

BUGÜN NELER OLDU

Sözü ve müziği kendisine ait olan yeni single'ı 'Deva Bize Sevişler'i önceki gün müzikseverlerle buluşturan Yalın, aynı günün akşamında da Zorlu PSM'de konser verdi.Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Sevginin iyileştirici bir tarafı olduğunu anlatan şarkımın herkese iyi gelmesini temenni ediyorum" dedi.Dört yıllık sevgilisi Hazal Emre'den geçen yıl ayrılan Yalın, aşkın tanımını soran gazetecilere şöyle karşılık verdi:"Aşkın tanımını yapmak mümkün değil. O işlere girdik, çıkamadık. Herkes için değişik; iyi mi, kötü mü bilemedim."Yalın, "Evlenip çocuk sahibi olmak istiyor musunuz?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Önceden hedef koymuştum; 35'ime geldiğimde dört kızım olsun istiyordum ama kısmet olmadı. Şimdi de istiyorum ama yaş hedefim yok. Doğru zaman neyse o zaman olsun. Çocuklarıma vakit ayırmak isterim. Babam hesap yapmış, 'Şimdi torunum olsa, üniversiteye gidip evlenmesini göremem. 85 yaşında olurum o zaman' dedi. Bu canımı sıkıyor biraz."