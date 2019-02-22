Arılardan gelen şifa yöntemi

BUGÜN NELER OLDU

Cemiyet hayatının ünlü isimleri, arı ürünleri ile tedavi yöntemi Apiterapi'ye marak sardı. Apiterapi meraklılarından Orka Vitals Genel Koordinatörü Ahu Orakçıoğlu da önceki gün Les Ottomans Hotel Park Şamdan'da verdiği davetle Apivital ürünlerinin tanıtımını yaptı. Tanıtıma katılanlar arasında Ulusal Apiterapi Derneği ve Federasyonu Başkanı Dr. A.Timuçin Atayoğlu da vardı. Dr. Atayoğlu tarafından Orkavitals Apiterapi ürünlerinin proje yürütücüsü Prof. Dr. Mehmet Rüştü Karaman'a Üstün Kalite Ödülü takdim edildi. Evsahibi Ahu Orakçıoğlu ise yaptığı konuşmada "Ürünlerimizin herkese fayda sağlamasını amaçlıyoruz" dedi.