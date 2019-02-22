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ve ayrıldı! Neden 3 haftada bitti?

Geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Beşiktaş’ta bir takside ve çiftinin birlikte görüldüğü ve kısa zaman önce aşk yaşamaya başladıkları ileri sürülmüştü. İddiaların ardından ikili, geçtiğimiz günlerde aşklarını ilan etmişti. Yaklaşık bir aydır aşk yaşayan çiftin birbirlerini sosyal medyadan silmesi ayrılık iddialarına neden oldu. Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkaran ikilinin ayrılık nedeni ise…

Giriş Tarihi: 22.2.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 10:44
Ata Demirer ve Aslı Turanlı ayrıldı! Neden 3 haftada bitti?

ile aşklarını Instagram'da ilan etmişti. Ayrılıkları da sosyal medya sayesinde ortaya çıktı

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Ata Demirer ve Aslı Turanlı ayrıldı! Neden 3 haftada bitti?
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