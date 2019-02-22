Değişmeyen birinci Bir Zamanlar Çukurova! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %13,19 izlenme oranı ve %29,19 izlenme payı, AB'de %10,45 izlenme oranı ve %25,25 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,45 izlenme oranı ve %27,09 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

HAMİNNE KONAKTAN KAÇIP FEKELİ'YLE BULUŞTU!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde nefret fırtınaları aşka karıştı.

Müjgan Doktor, Yılmaz'ın ağzından dökülen zalim sözlerle hayal kırıklığı yaşarken, Yılmaz onu masa başında yüzükle bekliyor. Müjgan bu sürpriz karşısında gönül yaraları yavaş yavaş iyileşen Yılmaz'a ne diyecek?

ARTIK FEKELİ DE HER ŞEYİ BİLİYOR...

Demir ve Züleyha konağı terk edince Hünkar, Züleyha'nın otoritesini sarsacağından korkup tüm dizginleri eline aldı. Hem şirkette hem de çiftlikte kuş uçurtmamaya karar veren Hünkar konağı ihmal edince, Haminne ortadan kayboldu. Onu eve getiren ise Fekeli oldu. Üstelik artık Fekeli, Hünkar ve yüreğini sızlatan evliliği hakkında her şeyi öğrenmişti. Artık hem Hünkar hem de Fekeli tüm gerçekleri biliyorken nefretle bastırdıkları aşkları onları tekrar ele geçirecek mi?

Tek başına ata binmeye çıkan Hünkar, doludizgin giderken kendini bir anda yerde buluyor. Etrafta, bindiği at Küheylan'dan başka canlı bulunmayan Hünkar, bu talihsiz kazadan sağ kurtulabilecek mi?

SOSYAL MEDYADA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUŞULDU!

Dizinin bölüm etiketi #HatırlaSevgilim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' atv'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. YENİ BÖLÜM TAMAMI (TEK PARÇA OLARAK) - BURADAN İZLE!