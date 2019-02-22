Oğluma yaşananları anlattım çok olgun karşıladı

BUGÜN NELER OLDU

Sunucu Özlem Yıldız, geçtiğimiz günlerde 12 yaşındaki oğlu Demir ile birlikte Uludağ'da tatil yaparken alacaklıların şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan eski eşi Sinan Serter'e sahip çıkmıştı. Yıldız, İstanbul'daki işlerini bırakıp apar topar Serter'in yanına gitmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Yıldız, olayla ilgili şöyle konuştu: "Sıkıntılı bir süreçti. Hâlâ da geçmiş değil. Olayın Demir'le tatildeyken yaşanması kötü oldu. Sinan, ayakları üzerinde durmaya çalışan biri, çocuğumun babası. Aramızdaki saygıyı kaybetmeden evliliğimizi bitirdik. İyi günde de, kötü günde de onun yanındayım. Sinan da Demir etkilenecek diye çok üzüldü." Oğlunun her şeyin farkında olduğunu dile getiren Yıldız şöyle devam etti: "Anne olarak yaşananları samimiyetle ona anlattım. O da olgun karşıladı. Ne kadar saklamaya çalışsam da görüyor halimi, internette araştırmış. Ama yazılıp çizildiği gibi, yani Demir'in etkileneceği kadar büyük bir olay yok."