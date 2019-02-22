Tipi’den beş şarkılık albüm

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ATV dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da oynadığı 'Tipi' karakteriyle tanınan Savaş Özdemir, söz ve müzikleri kendisine ait olan ve beş şarkıdan oluşan 'Gece ve Yol' adlı albümünü tamamladı. 'Kapat Aklının Kapılarını' şarkısı için kamera karşısına geçen oyuncu, ilk klibinin yönetmenliğini de kendisi üstlendi. Zekeriyaköy, Sarıyer ve Maslak'ta yaklaşık 20 saatte çekilen klipte Özdemir, üç farklı karakteri oynadı. Ünlü oyuncu, yeni projesiyle ilgili şöyle konuştu: "Müzik uzun zamandır gündemimde vardı. Beklenti ve talep de vardı. Çevremdeki herkes 'Albüm yapmıyor musun?' diye soruyordu. Diziden arta kalan vakitlerimde bu albüme ağırlık verdim. Güzel oldu." Albüm, yakında tüm dijital müzik platformlarında müzikseverle buluşacak.