Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları! Günlük burç yorumu 22 Şubat 2019 Cuma - Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 22 Şubat 2019 Cuma günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da tanıdıı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 22 Şubat 2019 Cuma günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Uranüs 1974 doğumluları yakın markaja alıyor! " başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMU 22 ŞUBAT 2019 CUMA | ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Mars 45'liği ülkeleri karşı karşıya getiriyor. ABD-Kuzey Kore arasındaki gerilim ile ilgili gelişmeler yaşanırken, farklı ülkelerin de bu atışmaya dahil olduğunu görebiliriz. Avrupa sokaklarının karışıklığı devam edecek ederken gurbetçiler de konuşulabilir.

KOÇ: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ediyor. Bugün uğraştığın konularda pozitif tutum takınman, haftayı güzel kapatmanda oldukça etkili olacak. Hiç beklemediğin insanlar sana danışmak için kapını çalabilirler. Başındaki sorunların büyütülecek şeyler olmadığını fark edeceğin gelişmelere tanıklık edebilirsin. Olayları düşünürken nedense başka hiç kimseye hak vermek istemiyorsun.

BOĞA: Bugünlerde kendi doğrularını diretmekten ve başkalarına kafa tutmaktan vazgeçmelisin. Telefonda yapacağın görüşmeler yanlış anlaşılmana sebebiyet verebilir. Senin için önemli olduğunu düşündüğün konuları yüz yüze konuşmalısın. Bu sayede kararlı bir tutum sergileyebilir ve yanlış anlaşılmaların önüne geçebilirsin.

İKİZLER: Ay, bugün denge burcunda hareket ederken sana da mesajları var. Dengeli ve tutarlı tavırların hâkim olacak. Bugün hayatını etkileyecek ya da şekillendirecek radikal kararlar alabilirsin. İşinden memnun değilsen, kendi işinin patronu olmak için kolları sıvayabilirsin. Artık emeğinin karşılığını almak isteyeceksin.