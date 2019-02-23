Hayranlarıma ihanet etmedim onlar da bana sadık kaldı’

BUGÜN NELER OLDU

20 yıllık sanat hayatında onlarca şarkıyı seslendiren Yonca Lodi, son albümü 'Fazla Aşk'ı müzikseverlerle buluşturdu. Lodi; yeni albümü, kariyeri, anneliğe bakış açısı ve dinleyiciyle ilişkisi hakkında GÜNAYDIN'a samimi açıklamalar yaptı.1.5 senedir bu albüm üzerine çalışıyorum. Daha önce yayınladığım bir şarkıyla birlikte dokuz yeni şarkım var. Albümümde Sezen Aksu, Sibel Algan, Zeki Güner, Murat Güneş gibi isimlerle çalıştım. Benim için çok önemli bir albüm oldu.Single yapmak kolaya kaçmak değil aslında; devrin dayattığı bir şey. Ama tabii ki tüm dünyada albümler çıkmaya devam ediyor. Gençlerin sürekli bilgisayar ve dijital medyayla iç içe olması biraz hızlanmamızı gerekli kılıyor. Bizim gibi yıllardır işin içinde olanlara ise albüm yapmak şart oluyor.Yaş aldıkça hayata bakışın değişiyor, olgunlaşıyor, eskiden verdiğin tepkileri vermiyorsun. Beklenmedik şeyler olduğunda sarsılıyorsun sadece. Hayata karşı tepkilerin aynı kalmıyor ki yaptığın şarkı da aynı kalsın. Müzik çok hayatın içinden. O nedenle yaş almaya bağlı olarak şarkı söyleme şeklin de değişiyor.Ünlü olmak kolay tabii ama kalıcı olmak her zaman daha zor. Diyelim ki internette patladın ama her zaman yıllar sonrasını düşünmek lazım. Hayat popüler kültürden ibaret değil, sonrasında ne olacağı daha önemli. Halk kendi içinden kendi yıldızını çıkaracak, bir süre onun etindensütünden yararlanacaktır ama bir süre sonra başkasını bulacaktır. Bizim işimiz biraz vefasızdır çünkü popüler kültüre göre şekillenir. Benim sadık bir kitlem var ama bu durum zamanla oluştu. Dinleyici, dinlediği insana güvenmek ister, ihanet etmediğini görünce de sadık olur.Anne olmak kariyerimi olumlu etkiledi. Oğlum ilk günden beri işimden beslendiğimi, işimle mutlu olduğumu biliyor. Çok daha küçükken bile bu durumun farkındaydı. Mutlu olmak için ilkelerim doğrultusunda yaşayıp ondan sonra çocuğumla güzel bir ilişki kurmayı hedefledim. Çünkü mutsuz bir insanın ne birey olarak, ne anne olarak başkasına faydası yoktur.Hiçbir zaman magazinel olmadım. Sorumluluğum ve işimle alakalı yapmam gereken şeyler olduğu için müziğime ihanet etmedim. O naif, duygu dolu şarkıları söyleyen bir kadının, o duygulara ters bir yaşam sürmemesi gerekiyordu. Yoksa seyirciye ulaşamazsın. Bugüne kadar hep sahici, gerçekçi, maskesiz oldum. Çok gerçekçi bir ilişkimiz var seyirciyle aramızda.