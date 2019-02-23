Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 23 Şubat 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumları | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 23 Şubat 2019 Cumartesi günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da tanıdıı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Değişim, Balık burçlarının kapısını çalacak" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 23 ŞUBAT 2019 CUMARTESİ | ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Plüton kavuşumu yerel seçimlerin önüne geçecek uluslararası konuları ilgilendiren olaylar yaşanabileceğini işaret ediyor. Sansasyonel haberler bugün ardı ardına gelirken, örnek çift olarak gösterilen ünlü isimlerin sahte yaşamlarına tanık olabilir, boşanma ya da aldatma haberlerini okuyabiliriz.

KOÇ: Sence de artık kararlı olmanın vakti gelmedi mi? Sürekli değişen ruh halin insanlarda güvensizlik yaratmaya başlıyor. Bazı kararsızlıklar seni fazlası ile yormuş olabilir. İkilemde kaldığını düşünüyorsan yanılmıyorsun. Ancak karamsar olmanın hiçbir şeye faydasının olmadığını kendine hatırlatmalısın. Artık radikal kararlar alabileceğini göstermen lazım.

BOĞA: Günü programlamak bugün senin için zor olabilir. Bu yüzden sabah saatlerinde plansız hareket edebilir, önemli eşyalarını evde unutabilirsin, dikkat et ederim. Bugün aynı zamanda iş seyahatleri ve kısa dönemli eğitim programları gündeme gelebilir. Gelirini arttırmak adına hayata geçirmek istediğin projelerini çevrendekilerle paylaşmanı tavsiye ederim.

İKİZLER: Geçmiş bugünlerde hep aklında! Geçmişte aldığın bazı kararların çok da sağlıklı olmadığını düşünebilirsin. Bu sebeple yeni kararlar almaya yönelebilirsin ama yine acele etmeni tavsiye etmem. Yaratıcılık gerektiren bir işte çalışıyorsan, sınırlandığını, önüne engeller konduğunu hissedebilirsin. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan sevgilinle farklı olduğunuz konularla ilgili karşı karşıya gelebilirsiniz.