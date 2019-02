BUGÜN NELER OLDU

18 YILDIR verilen Gecce Mekan Ödülleri, yarın Swissotel The Bosphorus'da sahiplerini bulacak. Gecede 'Mambo No: 5' adlı parçasıyla tüm dünyada 300 milyon kez dinlenen Lou Bega ve Berkay performans sergileyecek. Törenin ardından yapılacak after partide konukları DJ Funky C eğlendirecek.