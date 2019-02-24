Demet Akalın ile Alişan 6 yıl sonra ilk kez karşı karşıya!

Alişan ile Demet Akalın'ın 6 yıllık küslüğü canlı yayında bitti. Magazin programının sunucuları, Alişan'ın bebeğinin doğum videosunu beğenen Demet ile Alişan arasındaki küslüğü bitirmek için harekete geçti. Sunucular, Demet ve Alişan'ı telefonla arayarak 6 yıl sonra ilk kez konuşturdu. Birbirlerinin seslerini duyan Demet ve Alişan, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş Tarihi: 22.2.2019 13:29Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 10:10
Demet Akalın, 6 yıldır küs olduğu Alişan'ın bebeğinin doğum videosunu beğenerek zeytin dalı uzattı. Bunun üzere '2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt harekete geçerek iki tarafı 6 yıl sonra canlı yayında barıştırdı