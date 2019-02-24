Eski yenge yokuş yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Brezilyalı top model Adriana Lima, Balizza'nın 2 Mart'ta Girne Les Ambassadeurs Hotel'de düzenlenecek defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacaktı. Önce teklifi kabul eden Lima, daha sonra bahaneler üretmeye başladı.İstanbul üzerinden Kıbrıs'a gitmek istemeyen Lima, ücretini 300 bin dolara çıkardı ve medyanın çekim yapmaması şartı koydu. Defilenin organizatörü Müjdat Kavas, "Adriana, Türkiye'ye gelmemek için böyle yaptı, anlaşmayı iptal ettik" dedi.Defilede; Adriana Lima yerine Victoria's Secret modelleri Candice Swanepoel ve Karolina Kurkova'nın çıkabileceği öğrenildi.