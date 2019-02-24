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Eski yenge yokuş yaptı

ile ilişkisi biten , Kuzey ’tan aldığı modellik teklifini önce kabul etti, sonra da gelmemek için bahaneler buldu. Lima’nın anlaşması iptal edildi

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.2.2019
Eski yenge yokuş yaptı
BAŞ MANKEN OLACAKTI
Brezilyalı top model Adriana Lima, Balizza'nın 2 Mart'ta Girne Les Ambassadeurs Hotel'de düzenlenecek defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacaktı. Önce teklifi kabul eden Lima, daha sonra bahaneler üretmeye başladı.

300 BİN DOLAR İSTEDİ
İstanbul üzerinden Kıbrıs'a gitmek istemeyen Lima, ücretini 300 bin dolara çıkardı ve medyanın çekim yapmaması şartı koydu. Defilenin organizatörü Müjdat Kavas, "Adriana, Türkiye'ye gelmemek için böyle yaptı, anlaşmayı iptal ettik" dedi.

MADEM ÖYLE İŞTE BÖYLE
Defilede; Adriana Lima yerine Victoria's Secret modelleri Candice Swanepoel ve Karolina Kurkova'nın çıkabileceği öğrenildi.
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Eski yenge yokuş yaptı
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