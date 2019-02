Bergüzar Korel: Gerçek hayattan kadınları oynamak için çırpınıyordum

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Bergüzar Korel, art arda gelen dönem dizilerinde canlandırdığı ağır rollerden sonra bu kez daha gerçekçi olarak niteleyebileceğimiz günümüzden bir sinema filmiyle seyirci karşısına çıktı. Ali Bilgin'in yönettiği 'Bir Aşk İki Hayat' adlı filmde Engin Akyürek'le başrolü paylaşan güzel oyuncu, hayatın tam içinden dediği, bir karakteri oynadığı için oldukça mutlu.Ay Yapım ve Medyapım ortaklığında çekilen yeni filmi için bir araya geldiğimiz Korel'le film, aşk ve anneliği üzerine konuştuk...Film adına güzel nitelikli yorumlar aldık. Su gibi, hayat gibi olduğunu söylüyorlar. Genelde hep bu yorumları alıyorum.'Hayatımızı, kararlarımızı sizin sayenizde tekrar gözden geçirdik' diyen var.Evet, ben yıllardır böyle roller oynamak için çırpınıyordum ama bu tip kadınları daha çok sinemada canlandırıyoruz.Evet. Dizilerde oynadığım ağır kadınlardan sonra nihayet çok gerçek, yakından bildiğim bir karakteri oynamak iyi geldi.'Deniz' gibi çok arkadaşım var benim. 'Deniz'in 'Umut'la olan ilişkisi çok tanıdık, çok hayatın içinden. Romantik filmlerde bize idealize edilen aşk gibi değil de daha gerçek, yakından bildiğimiz bir ilişki süreci beni çok cezbetti.Evet, ben de gülmeyi, eğlenmeyi seven, enerjik bir kadınım.'Deniz' gibi pozitif bir tarafım vardır ama çok kuruntulu, kaygılı çok düşünen bir tarafım da vardır.'Deniz' benden daha sabırlı, sakin. Ben de idareciyimdir ama daha fevriyim 'Deniz'e göre.Evet, tanımadan beni öyle sanırlar ama tanıdıktan sonra 'Aa sen ne kadar güler yüzlüymüşsün' derler.Bu kadar seneden sonra artık o kalıpların yıkıldığını düşünüyorum.İlk defa birlikte çalıştık. Öncesinde atölye çalışmaları, okuma provaları yaptık. Gerçek mekanlarda deneme çekimleri yaptık.Çok mesaimiz olmamasına rağmen hemen arkadaş olabildik.Önce arkadaş olmak gerek. Sete partnerinizle kol kola gidebilmek, aynı anda sete birlikte çıkabilmek büyük bir lüks. O anlamda sorunsuz bir setimiz vardı.Büyük kararların hayatımızı oluşturduğunu sanıyoruz ama asıl o an verdiğimiz anlık kararlarımız hayatımızı oluşturuyor. Sonucu değiştiremiyoruz ama kararlarımızla gittiğimiz yolda birtakım oynamalar yapıyoruz. 'Her şey olacağına varır' noktasına geliyor ben ona inanıyorum. İki karar arasında kaldığımda, 'Her şey olacağına varır, su akacak yolunu bulacak, ne hayırlıysa o olacak' derim.Evet, genelde öyle oluyor.Çok mantıklı biri gibi görünüyorum Başak burcu biri olarak. Ama genelde bildiğimi okuyorum.Sonucu ne olursa olsun hep kalbimle karar veriyorum.Çok şükür. Aklımda kalan çok büyük pişmanlıklarım yok.O cümle 35'ten sonra daha fazla kuruluyor ve hiçbir zaman da o akla erişemiyorsunuz.Mesleğe ilk başladığımda şimdiki aklım olsaydı daha çok tadını çıkarırdım, daha çok eğlenirdim, daha az korkardım, daha az kaygılanırdım.O yaşlarımda yanlış yapmaktan niye korkuyormuşum ki, keşke korkmasaymışım.Benim sosyal medya kullanmam az ama öz oluyor.Böyle kullanınca etkisi daha büyük oluyor, onu görüyorum.Bu artık bir küskünlük değil, tercih oldu. Her şeyi paylaşma isteği duymuyorum.Diğer türlü anları kaçırıyoruz.Herkesin bir özlemi yok mu? Bir evin çocuğu olmayı özlüyorum.Bazen ağır geliyor bazı şeyler.Büyümek, yaş almak... 90'larda çocuk olduğum için o dönemin her şeyini özlüyorum.O zamanlar daha kaliteli zaman geçirdiğimi düşünüyorum. Küçüktüm, dışarı çıkıp sokakta oynuyordum. 36 yaşındayım ama o özlem dinmiyor.O, "Birlikte vakit geçirelim, herkes bize gelsin yatıya gelsin, hep birlikte oturup 'Hababam Sınıfı' izleyelim, 'Neşeli Günler' izleyelim" diyen bir çocuk.Olabildiğince her şeye dokunan bir çocuk yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza sabrı öğretmeliyiz.Bunun için bizim sabırlı olmamız gerekiyor. Daha sabırlı, daha tamah eden, şükreden, elindekiyle mutlu olan çocuklar yetiştirmek niyetindeyim.Ali, o sade hayattan mutlu. Ona koyduğumuz kurallara tamam diyor. Anlıyor bizi.Evet isterim. İnşallah. Ali'nin bir kardeşi olsa güzel olur. Anneliği seviyorum.Ali müziği çok seviyor ama tanınmadan bunu yapmanın yollarını arıyor. Davul çalıyor. Barış Manço'yu çok seviyor.Evet, hediye etti. Ama göründüğü kadar kolay değil çalmak.Evet, sadece aşkı arayanlara ve aşk hasreti çekenlere değil; uzun ilişkiler yaşayanlara, aşkın rutine girdiğini düşünenlere de çok iyi gelecek. Aşkı kaybettiğini düşünenler de gelip izlesinler.Aşkı kalıplara sokan biziz. Kalıplara sokmak hoşumuza gidiyor, bize de aynı şekilde aşık olunsun istiyoruz. Aslında aşk tek kişilik bir şey. Hep bir karşılık bekliyoruz. Oysa ki aşkı her şeyden bağımsız düşündüğümde çok güçlü geliyor bana. Anne olduktan sonra çocuğuma da o kadar güçlü bir duygu hissedebiliyorum. Ne kadar acı olsa da aşk çok güzel bir şey.Bütün 10 yıllık evlilikler nasılsa bizimki de öyle. Tabii ki değişiyor, dönüşüyor ama değerini hiçbir zaman kaybetmiyor.