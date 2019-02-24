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İlk evliliğini ile yapan o günleri anlattı

Türk sanat müziği sanatçısı , Esra Oflaz Güvenkaya’nın sunduğu programına konuk oldu. İlk evliliğini 23 yaşında ünlü oyuncu ile yapan Ahmet Özhan o günleri “Hale ile ‘Çocuğumu İstiyorum’ filmini çekerken tanıştık. İkimiz de 23 yaşındaydık. Bana ‘Sen bu kızın kıymetini bilmezsin’ dediler. Netice itibari ile ne o benim, ne de ben onun kıymetini bilmeden çocukça bir kavga dövüş bir müddet beraber olduk” diye anlattı.

Giriş Tarihi: 24.2.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 14:23
İlk evliliğini Hale Soygazi ile yapan Ahmet Özhan o günleri anlattı

Türk sanat müziği sanatçısı , Esra Oflaz Güvenkaya'nın sunduğu "Senin Mucizen" programına konuk oldu.

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İlk evliliğini Hale Soygazi ile yapan Ahmet Özhan o günleri anlattı
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