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Gazisi babası ’ya bu cümlelerle veda etti!

Ünlü sanatçı 'in 66 yaşındaki Gazisi babası dün hayatını kaybetti. Babasına olan duygularını sosyal medya hesabından dile getiren ünlü şarkıcı, paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı…

Giriş Tarihi: 24.2.2019 14:48 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 14:49
Mabel Matiz Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’ya bu cümlelerle veda etti!

Önceki gün babasını kaybeden sanatçı , yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu. Matiz, babasıyla birlikte olan fotoğrafına "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni." notunu düştü

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Mabel Matiz Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’ya bu cümlelerle veda etti!
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