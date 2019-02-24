Mabel Matiz Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’ya bu cümlelerle veda etti!

Ünlü sanatçı Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca dün hayatını kaybetti. Babasına olan duygularını sosyal medya hesabından dile getiren ünlü şarkıcı, paylaştığı bu fotoğrafın altına şunları yazdı…
Giriş Tarihi: 24.2.2019 14:48Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 14:49
Önceki gün babasını kaybeden sanatçı Mabel Matiz, yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu. Matiz, babasıyla birlikte olan fotoğrafına "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni." notunu düştü