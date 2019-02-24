Omurilik felçlilere umut oluyorlar

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Omurılık felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve farkındalık oluşturmak için 5 Mayıs'ta tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings For Life World Run 2019'a, İzmir evsahipliği yapacak. Wings for Life Vakfı'nın özel organizasyonlarından birinin duyurusu, önceki gün Burcu Esmersoy'un sunumu ile yapıldı. Ünlü oyuncu Anıl Altan, yaşam koçu Ayşe Tolga, oyuncu Ayça Erturan, beş kez Türkiye Ralli Şampiyonluğu bulunan sporcu Yağız Avcı, Dünya Windsurf Şampiyonası ikincisi Lena Erdil ve altı kez Avrupa Dağ Koşusu şampiyonu olan Ahmet Arslan da toplantıda hazır bulundu.