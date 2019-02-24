Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 24 Şubat 2019 Pazar - Günlük burç yorumları | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 24 Şubat 2019 Pazar günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da tanıdıı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 24 Şubat 2019 Pazar günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Geçmişin peşini bırakmaya ne dersiniz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 24 ŞUBAT 2019 PAZAR | ASTROLOJİ

Astrogündem: Tam 10 gün sonra burç değiştirecek ve 7 yıllık serüvenine başlayacak olan Uranüs, gelenekselleşen her türlü yapıya yenilik katacak. Aynı zamanda Ay-Uranüs ilişkisi teknoloji ile sınavınız bitmedi diyor. Bugün dünyanın bir yerlerinde teknolojik saldırılar söz konusu olabilir.

KOÇ: Ay, bugün sabit bir burçta hareket ederken senin için değişimi işaret edecek. Sabah saatlerinde ilginç olaylardan haberdar olabilirsin. Geçmişte yaşananların tekrarlanacağını düşünüyorsun. İlişkinin hoş taraflarına odaklanmalısın. Zorluklardan kaçma çabaları içinde isen tersi yönde savunmalar geliştirmen söz konusu olabilir.

BOĞA: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ederken, sakin olman gereken olaylar yaşayacağının da altını çiziyor. Bazı olacaklar kendini baştan gösterir. Bu yüzden kendini belli eden konularda sivri çıkışlar yapmaman gerekiyor. Etrafındaki kişilerin benmerkezci davranışlarına bu aralar dayanamıyorsun. Bu durum karşısında düşüncelerini açıkça dile getirmek isteyebilirsin.

İKİZLER: Sabit burç etkisindeki Ay'ın seyri tatil gününde dahi işe odaklanman gerektiğini işaret ediyor. Atılgan karakterin, yabancı olduğun durumların üstesinden gelmene yardımcı olacak. Bu durumun özgüvenini tazeleyeceğini sen de görebilirsin. Maddi konularda yaşadığın belirsizlikler bir sonuca varacak. Bu durum biraz olsun rahatlamanı sağlayacak.