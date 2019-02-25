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2019 Ödülleri töreninde filmi ile en iyi kadın oyuncu seçildi! Olivia Colman kimdir?

Son dakika haberi... Hollywood'da düzenlenen 2019 Ödülleri töreninde ödüller sahiplerini buluyor! 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "" filmindeki rolüyle kazandı. 91. Oscar Akademi Ödülllerinde En İyi Kadın Oyuncu olarak belirlenen Olivia Colman, Channel 4 (Britanya)’da yayınlanan komedi dizisi Peep Show (2003-15)’de Sophie Chapman karakteri ile tanınıyor.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 08:41 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 08:42
2019 Oscar Ödülleri töreninde The Favourite filmi ile Olivia Colman en iyi kadın oyuncu seçildi! Olivia Colman kimdir?

ABD'de düzenlenen 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "The Favourite" filmindeki rolüyle Olivia Colman kazandı.

OLIVIA COLEMAN KİMDİR?

Olivia Colman, 1974 yılında İngiltere'nin Norwich kentinde dünyaya geldi. Asıl Adı Sarah Caroline Olivia Colman olan başarılı oyuncu, The Iron Lady filmi ile şöhret olmuştu.

91. Oscar Akademi Ödülllerinde En İyi Kadın Oyuncu olarak belirlenen Olivia Colman, Channel 4 (Britanya)'da yayınlanan komedi dizisi Peep Show (2003-15)'de Sophie Chapman karakteri ile tanınır. Oynadığı diğer televizyon komedi dizilerinden bazıları ise şunlardır; Green Wing (2004-06), Beautiful People (2007), Rev (2010-14) ve Twenty Twelve (2011-12). Ayrıca That Mitchell and Webb Look (2006-08)'de yanı sıra Peep Show yıldızları David Mitchell ve Robert Webb ile çeşitli rollerde oynamıştır. Daha önce BAFTA ödülü kazanmıştır.

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2019 Oscar Ödülleri töreninde The Favourite filmi ile Olivia Colman en iyi kadın oyuncu seçildi! Olivia Colman kimdir?
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