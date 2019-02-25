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Kabaklı sürpriz

Giriş Tarihi: 25.2.2019
Kabaklı sürpriz
POP müziğin ünlü ismi Demet Akalın, önceki gece Maslak 1453'te açılan Balkabağa adlı mekanda görüntülendi. Yakın dostlarına hayırlı olsun dilemeye giden Akalın'a altın yaldızlı bal kabağı hediye edildi. Çıkışta İstanbul gece hayatında az sayıda olan kadın girişimciler hakkındaki düşünceleri sorulan Akalın, gazetecilere "Tabi ki kadınların kendi parasını kazanmasını destekliyorum" yanıtını verdi. Akalın, "Mekan sahibi olmayı düşünür müsünüz?" sorusuna ise "Yok ben yapamam, iki günde batar mekan" diyerek kahkaha attı. Son olarak altı yıldır kavgalı olduğu Alişan ile barışmalarının sorulması üzerine şarkıcı, "Çok güzel oldu, eski dostum zaten. İyi oldu" demekle yetindi.
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Kabaklı sürpriz
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