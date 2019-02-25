‘Sahneye ilk kez çıkıyor gibiyim’

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam Antalya'da düzenlenen özel bir gecede sahneye çıktı. Nur Yerlitaş imzalı leopar kıyafetiyle göz dolduran Sayan, sahne şovlarıyla bol bol alkış aldı. Yıllardır ekranda devam eden sabah programları nedeniyle sahnelerden uzak duran Sayan, bu konudaki özlemini şu sözlerle dile getirdi: "Bugün bana bir enerji geldi, sahneye ilk defa çıkıyormuş gibi heyecan duyuyorum. Dinleyenlerimi de, sahnede olmayı da özlemişim." Sayan, önümüzdeki günlerde konser zincirine başlayarak Türkiye'yi şehir şehir dolaşacak. Sahnelere hızlı bir dönüş yapan ünlü şarkıcıya, konser teklifleri yağıyor.