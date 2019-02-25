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Sosyal medyada Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika paylaşımı! Şeyma'nın 16 yaşındaki hali hayranlarını şaşırttı
Sosyal medyada Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika paylaşımı! Şeyma'nın 16 yaşındaki hali hayranlarını şaşırttı
Şeyma Subaşı yaptığı ilginç hamlelerle takipçilerini son dakika haberleri ile şaşırtmaya devam ediyor. En son yeni sevgilisi DJ Guido ile aynı yatakta fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak gündeme gelen daha sonra DJ Guido Senia ile aşk yaşayarak çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın, 16 yaşındaki hali hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Şeyma Subaşı'nın hayranlarını şaşırtan o fotoğrafları.
Giriş Tarihi: 25.2.2019 08:51Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 09:36
Yaptığı her hareketle olay olan Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali hayranlarını şaşırttı.