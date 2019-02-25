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Sosyetik güzel müjdeyi böyle verdi!

2008'de vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı 2016 yılında iş insanı Ozan Bora ile nikâh masasına oturmuştu. Çift evlendikten sonra Amerika-Miami'ye yerleşmişti. Bebeklere olan düşkünlüğü ile bilinen Süreyya Yalçın müjdeyi verdi! Sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşan Süreyya Yalçın altına, ''Bir tane daha'' notunu düştü.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 11:30
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın müjdeyi böyle verdi!

Sosyetik güzel 2016 yılında iş insanı Ozan Bora ile nikah masasına oturmuştu.

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Sosyetik güzel Süreyya Yalçın müjdeyi böyle verdi!
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