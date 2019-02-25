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Türk basketbolundan muhteşem 3’lük

SİNAN ÖZEDİNCİK
SİNAN ÖZEDİNCİK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 12:31
Türk basketbolundan muhteşem 3’lük

TÜRKİYE HER YERDE

Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'nın yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başkanlığını yapıyor. İki yıldır gecesini gündüzüne katarak çalışan Türkoğlu, Her Okula Pota kampanyasıyla çocuklara ve gençlere basketbol sevgisi aşılıyor. Bu arada Türkiye, basketbol tarihinde bir ilki yaşıyor. Nasıl mı?

TAKIMLARIMIZ COŞTU

Türk basketbolu bu yıl üç kulvarda birden iddialı! İki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde, Kadın Millilerimiz Olimpiyatlar'a gidiyor. Erkek Millilerimiz ise Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Türkoğlu'nun en büyük destekçisi eşi ve kızları... Hido'nun büyük kızı Ela, tam bir basketbol fanatiği; hiçbir maçı kaçırmıyor.

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Türk basketbolundan muhteşem 3’lük
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