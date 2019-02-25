Haberler > Günaydın Haberleri > Ümit Erdim'in kızıyla çektiği video sosyal medyayı salladı

'in kızıyla çektiği video sosyal medyayı salladı

Oyuncu sosyal medya hesabı üzerinden kızı Ses ile beraber yer aldıkları bir videoyu paylaştı. Erdim'in videosuna takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 16:18
Ümit Erdim'in kızıyla çektiği video sosyal medyayı salladı

Oyuncu Ümit Erdim, kızı ses ile çektiği video sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Eylül 2015'te aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Ümit Erdim ile Seda Çınar, 2017 yılında dünyaevine girmişti.Geçtiğimiz yıl kızları 'Ses'i kucaklarına alan çift ise sosyal medya hesaplarından mutluluklarını takipçileriyle sık sık paylaşıyorlar.

"MAŞALLAH BIRAKMADAN GEÇMEYELİM"

Son olarak Erdim'in kızıyla beraber paylaştığı video ise takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Erdim videonun altına, "Yoruma bir maşallah olsun bir nazar boncuğu olsun bırakmadan geçmeyelim lütfen, sonra çok laf " notunu düştü.

Oyuncu Ümit Erdim'in kızı Ses ile paylaştığı videoya beğeni yağdı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümit Erdim'in kızıyla çektiği video sosyal medyayı salladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN