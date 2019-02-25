Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları - 25 Şubat 2019 Pazartesi günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Şubat 2019 Pazartesi günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da tanıdıı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 25 Şubat 2019 Pazartesi günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ruhunuzu esnetmeye ne dersiniz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ŞUBAT 2019 PAZARTESİ | ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Venüs 60'lığı gizli saklı anlaşmaları ifşa edeceğini işaret ediyor. Toplumların onaylamadığı ancak siyasi isimlerin de geri adım atmayacağı bir süreç yaşayabiliriz. Avrupa sokaklarının sıcak gündemi daha da artabilir.

KOÇ: Bugün işine karşı daha tedbirli olmanda yarar var. İşyerindeki rekabetten dolayı bazı kişilere işle ilgili düşüncelerini aktarırken bir kez daha düşünmelisin. Gün içerisinde yakın gördüğün arkadaşınla ilgili alacağın haber biraz canını sıkabilir. Ona yardımcı olmak için imkânlarını zorlayabilirsin. Evliliğinde sorunları olan bir Koç burcuysan, aile büyüklerinin müdahale içinde olması karşısında ne yapacağını şaşırabilirsin. Önce sakince yalnız kalıp düşünmeye ne dersin?

BOĞA: Yaşadığın maddi sorunlardan dolayı aklını işlerine vermekte zorlanabilirsin. Yakınlarının harcamalarına yönelik uyarıları dikkate almadığın için pişmanlık yaşıyorsun. Keşkeleri bir tarafa bırakarak çözüm yolları üretmelisin. Ailenden gelecek teklifleri değerlendirmek seni rahatlatabilir. Bugün konuşmadığın bir arkadaşınla tekrar bir araya gelerek aranızdaki sorunları çözebilirsin.

İKİZLER: Heyecanlandığın zaman çocuk gibi sabırsız oluyorsun. Beklediğin bazı haberlerin bugün gelmesi elini ayağına dolaştırabilir. Mutluluğunu yakınlarınla paylaşırken kötü niyet gözetmediğin halde kıskançlıklara sebep olacaktır. Herkesin ne söylediğine bu kadar takılıp kendini frenleme. Çalışan bir İkizler burcuysan, kurumunun desteklediği bir kurs ve organizasyona katılabilirsin.