Haberler > Günaydın Haberleri > 10 yıl aradan sonra yeniden

10 yıl aradan sonra yeniden

90'larda yaptığı şakalar ile büyük hayran kitlesine ulaşan , 10 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği gösterisiyle hayranlarıyla buluştu.

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.2.2019
10 yıl aradan sonra yeniden
'Şakacı' lakaplı Çiftçioğlu, Balat'ta bulunan Atölye Kafası'nda 'Ben Şaka Yapıyorum Millet Gerçek Sanıyor' adlı gösterisinin açılışını rahmetli Müslüm Gürses'e yaptığı şaka ile açtı. Daha önce yayaların kullandığı köprüyü paralı geçiş yaptığı, boş şişelere memleket havası doldurup sattığı şakaları unutulmayan Çiftçioğlu, performansı sonrası büyük alkış aldı.

GÖSTERİNİN TEKRARI OLACAK
Çiftçioğlu, "Ben teknolojiyi biraz geç yakaladım, devir artık böyle. Ben şakalarımın hikayelerini günlük hayatımızdan alıntılar yaparak yazıyorum" dedi. Mert Erşahin'in evsahipliğinde gerçekleşen özel performansın, yakın tarihlerde tekrarlanabileceği öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
10 yıl aradan sonra yeniden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN