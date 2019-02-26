10 yıl aradan sonra yeniden

BUGÜN NELER OLDU

'Şakacı' lakaplı Çiftçioğlu, Balat'ta bulunan Atölye Kafası'nda 'Ben Şaka Yapıyorum Millet Gerçek Sanıyor' adlı gösterisinin açılışını rahmetli Müslüm Gürses'e yaptığı şaka ile açtı. Daha önce yayaların kullandığı köprüyü paralı geçiş yaptığı, boş şişelere memleket havası doldurup sattığı şakaları unutulmayan Çiftçioğlu, performansı sonrası büyük alkış aldı.Çiftçioğlu, "Ben teknolojiyi biraz geç yakaladım, devir artık böyle. Ben şakalarımın hikayelerini günlük hayatımızdan alıntılar yaparak yazıyorum" dedi. Mert Erşahin'in evsahipliğinde gerçekleşen özel performansın, yakın tarihlerde tekrarlanabileceği öğrenildi.