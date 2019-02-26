Eski sevgilisinden Hamarat’a ikinci şok!

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Bir yarışma programı ile tanınan Nazlı Hamarat hakkında, bebeğinin babası olduğu iddia edilen işadamı Gaffar Aydın'ı tehdit ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Ancak dava sonrası Hamarat, TV'de işadamı hakkında aşağılayıcı bazı sözler sarf etti. Aydın, Hamarat'ın sözleri sonrası İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak tedbir talep etti. Aile Mahkemesi, üç ay süreyle Hamarat'ın, Aydın'a karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Yaklaşık bir yıllık beraberliğin ardından Gaffar'la aşkı sona eren Hamarat, ayrılık sonrası hamile olduğunu açıklamıştı. Aydın, Hamarat'ın 6 Haziran'da dünyaya getirdiği oğlu İlter Noyan'ın kendi çocuğu olup olmadığının tespiti için dava açmıştı. 10 Ekim 2018'de İstanbul 13. Aile Mahkemesi'ne başvuran ve tanıma beyanının tespitini talep eden Aydın, "Bebeğin babası olduğum DNA testiyle tespit edilirse tüm sorumluluğumu yerine getireceğim" demişti.Geçtiğimiz günlerde Gaffar Aydın tarafından Nazlı Hamarat'a açılan DNA davasının duruşması gerçekleşti. Hamarat mazeret dilekçesi vererek duruşmaya katılmadı. Duruşma, ileri tarihe ertelendi.