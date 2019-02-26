Kara rağmenkalpleri ısıttı

BUGÜN NELER OLDU

Pop müziğin ünlü ismi Simge, geçtiğimiz pazar günü en sevilen parçalarını Hazine sahnesinde seslendirdi. Kar yağışına rağmen mekanı tıklım tıklım dolduran şarkıcı, iki saat sahnede kaldı. Simge, her pazar aynı mekanda sahneye çıkmaya devam edecek.Simge, son albümü 'Ben Bazen' ile 100 milyonun üzerinde tıklanarak dijital olarak en çok dinlenen kişi oldu. Simge, 'Ben Bazen' ve 'Öpücem' şarkılarından sonra 'Aşkın Olayım'a da klip çekti. Klipte, ünlü popçuya Portekizli model Marcos Santos eşlik etti.