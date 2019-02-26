Oksijen aldı sahneye çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Aslı Hünel, hafta sonu Kalamış Paysage'da muhteşem bir konser verdi. İstanbul'daki yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle birçok sanatçının sahne programı iptal olurken, Hünel, mekanı hınca hınç doldurdu. Sahnede fırtınalar estiren Hünel, bir haftadır alerjik bronşit tedavisi görüyordu. Serum ve oksijen almasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen şarkıcı, 2.5 saat sahnede kaldı. Dinleyenler, Türk sanat müziğinden pop-arabeske uzanan geniş repertuvar hazırlayan Hünel'i alkış yağmuruna tuttu. Hünel, Tolga Çam tarafından tasarlanan sahne kostümünde mavi rengi tercih etti.