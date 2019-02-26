Ünlü sanatçı engelli ineği satın aldı

Kurban Bayramı'nda Rize'den yüzerek kaçan ve Trabzon'da ortaya çıkan dana Ferdinand'ın yeni yaşam alanı olan Türkiye'nin ilk ve tek kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağının yeni bir üyesi daha oldu. Ünlü sanatçı Haluk Levent, Ferdinand'ın ardından İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nde engelli inek Cango'ya da sahip çıktı. Cango'yu Dikili'den satın alan ünlü şarkıcı, ölüme terk edilmiş, şiddete ve cinsel istismara uğramış ve engelli hayvanlara kucak açan Kemalpaşa'daki çiftliğe teslim etti. Dana Ferdinand ile aynı çiftlikte yaşamaya başlayan Cango yeni evine şimdiden alıştı.

CANGO'YU ZİYARET EDECEK

İzmir'de bulunan çiftlikteki 700 hayvanın 400'ünün geçmiş dönemlerde bu tür travmaları yaşayan hayvanlardan oluştuğunu söyleyen çiftliğin kurucusu Sibel Çakır, "Cango doğuştan engelli bir ineğimiz. Şu anda 2.5 yaşında. Engelli olduğu için yürümekte güçlük çekiyor. Konuyu Haluk Bey'e ilettik. Hiç düşünmeden sahip çıktı. Çandarlı Mahallesi'nden satın aldı ve çiftliğimize yolladı. Haluk Bey yakın bir zamanda Cango'yu ziyarete de gelecek. Haluk Bey'in diğer şehirlerde kurtardığı, tedavi ettirdiği ve beslediği hayvan sayısı yaklaşık 1000 civarında. Kendisini bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Haluk Levent'in çiftliğimizde Ferdinand ile birlikte iki dana ve iki atı var. Onlara da bakıyorum" dedi.