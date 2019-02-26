Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Şubat 2019 Salı günlük burç yorumu! Günlük burç yorumları - Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Şubat 2019 Salı günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da tanıdıı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 26 Şubat 2019 Salı günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "2019 mart ayazı kapıda…" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 ŞUBAT 2019 SALI - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Ay Düğümü zıtlaşması dünya merceğinde itibarı ile bilinen kurumların açığına vurgu yapabilir. Uluslararası hizmet alanında bulunan kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları bugünden sonra sık sık gündeme gelebilir. Ekonomi üzerine çok fazla kafa yoracağımız günler başlıyor.

KOÇ: Ateş burcu etkisinde olan Ay, bugün ani kararlar alacağını işaret ediyor. Kariyerin söz konusu olduğunda gözün kimseyi görmüyor. Kendi kararlarına göre ve bireysel hareket etmeyi tercih eden birisin. Ancak bugün çevrendekilerle bir arada hareket etmeyi tercih edebilirsin. Ortaklığın ve ikili ilişkilerin ön plana çıktığı bugün, uzun vadeli hedeflerini ve projelerini hayata geçirmek adına çevrendeki kişilerden yardım almanı tavsiye ederim.

BOĞA: Tüm gün evde kalsan, sevdiklerin seni ziyarete gelse senin için bugün harika bir gün olabilirdi. Gezegenlerin konumu seni hayatın sert gerçeklerinin arasına karışmakta zorlanabileceğini vurguluyor. Üstesinden gelemediğin konularda çevrendekilerden yardım istemek için ideal bir gün.

İKİZLER: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ederken iş hayatına dair mesajları olacak. Bugün hayatının gidişatını değiştirmek adına yeni fikirlere yönelebilirsin. Her ne kadar yaşamının olumlu yönde ilerlediğini düşünsen de daha fazlası için yeni iş ortaklıklarına sıcak bakabilirsin. Uzun süredir cesaret edemediğin adımları atmak için planlar yapıyor olmalısın.