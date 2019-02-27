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ile "anlaşmalı boşanma" davası açtı

Çekişmeli boşanma davası istinaf mahkemesinde değerlendirme aşamasında olan , yeniden mahkemeye başvurarak 'a 'anlaşmalı boşanma' davası açtı. Dilekçede çiftin ortak hazırladıkları boşanma protokolünü mahkemenin onaylayarak boşanmalarına karar verilmesi istendi. Dava önümüzdeki günlerde görülecek.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 27.2.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 11:55
Demet Şener ile İbrahim Kutluay anlaşmalı boşanma davası açtı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatın çekilmez hale gelmiş olması sebebi mahkemeye başvuran , ile boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti. Demet Şener'in "Evlilik birliğinin temelinden sarsılmasını" ve "aldatıldığını" ileri sürerek 2016 Ekim'inde açtığı çekişmeli boşanma davası 19 Ocak 2018'de sonuçlanmış, mahkeme çiftin boşanmasına karar vermişti. Demet Şener tazminat yönünden kararı temyiz ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşımıştı.

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Demet Şener ile İbrahim Kutluay "anlaşmalı boşanma" davası açtı
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