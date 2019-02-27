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Eski futbolcu eşi ’a boşanma ve zina davası açtı!

Eski futbolcu ile eşi arasındaki ihanet krizi büyüdü. Emre Aşık, Yağmur Hanım'ın Etiler'deki bir mekanda Mustafa adlı evli erkekle sarmaş dolaş objektiflere yakalanmasını affetmedi. Emre Aşık, sabaha karşı bir erkekle yakalanan eşi Yağmur Aşık’a boşanma ve zina davası açtı.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.2.2019 12:11
Eski futbolcu Emre Aşık eşi Yağmur Aşık’a boşanma ve zina davası açtı!

, sabaha karşı bir erkekle yakalanan eşi 'a boşanma ve zina davası açtı. Eski futbolcu, üç çocuğun velayetini istedi. Eşi de 'Emre, bana adi bir oyun oynadı' dedi.

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Eski futbolcu Emre Aşık eşi Yağmur Aşık’a boşanma ve zina davası açtı!
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