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İzleyici rekorları kıran ‘Müslüm’ yeniden vizyonda

Gösterime girdiği günden itibaren büyük ilgi gören ve 6 milyonu aşkın izleyiciyle yeni rekorlara imza atan “Müslüm” ’in 6. vesilesiyle 1 Mart’ta yeniden sinemaseverlerle buluşuyor.

Giriş Tarihi: 27.2.2019 15:36
İzleyici rekorları kıran ‘Müslüm’ yeniden vizyonda

Arabesk müziğin efsanevi ismi Müslüm Gürses'in acılarla dolu hayatını konu alan "Müslüm" filmi sinemaseverlerle bir kez daha buluşuyor. Müslüm Gürses'in 6. ölüm yıldönümü vesilesiyle tekrar gösterime giren film, kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için 1 Mart itibarıyla, yeniden gösterime özel bilet fiyatıyla, 9 TL'den izleyicilerini bekliyor.

Müslüm Gürses'in 59 yıllık "film gibi" hayatını Urfa'daki çocukluğundan başlayıp Adana'da keşfedilip, İstanbul'da yıldızlaşmasına kadar pek çok bilinmeyen yönüyle ele alan film, 6 milyonun üzerinde izleyici sayısı ile 2018'in en çok izlenen filmi olmuştu.

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İzleyici rekorları kıran ‘Müslüm’ yeniden vizyonda
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